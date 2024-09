Nën presidentja e Parisë së Lirisë Erisa Xhixho, ka reaguar në lidhje me vendimin që pas diplomimit, studentët e mjekësisë do të punojnë disa vite në Shqipëri. Në një postim në rrjetet sociale, ajo shkruan se me këtë ligj u vendos pengmarrja e diplomave të studentëve, ndërsa shtoi se për t’i mbajtur ata në Shqipëri, nuk është bërë asgjë konkrete.

Postimi i plotë:

Pengamarrja e diplomave të studentëve të mjekësisë u vendos sërish nga Parlamenti dhe qeveria e inceneratorëve.Turp!

Asnjë reflektim mbi çështjen e studentëve të mjekësisë, të cilëve Gjykata Kushtetuese u dha të drejtë.

Maxhoranca miratoi me nxitim një ligj të ri, të arnuar, i cili nuk bën gjë tjetër veçse detyron studentët të qëndrojnë në Shqipëri tre vjet pas diplomimit.

Sërish, ai që dëshiron të largohet, do të paguajë tarifën e studimit, ende e papërcaktuar.

Asgjë nuk ka ndryshuar për t’i mbajtur në vend mjeket e rinj. Nuk janë rritur pagat e mjekëve, nuk janë përmirësuar kushtet e punës, nuk luftohet korrupsioni në shëndetësi dhe sistemi gëlon nga skandalet. Në vend të incentivave për të qëndruar në Shqipëri, qeveria u jep të rinjve vetëm arsye për të ikur.

E kemi mbështetur fuqimisht kauzën e studentëve të mjekësisë sepse besojmë se ikja e trurit dhe shpopullimi ndalen vetëm duke investuar fort te arsimi.

Por qeveria e inceneratorëve dhe skandaleve të korrupsionit nuk i ka pasur kurre prioritet te rinjt.

Duke investuar te kapitali njerëzor, duke investuar në arsim, duke luftuar korrupsionin dhe duke vendosur meritokracinë mund të luftojmë shpopullimin dramatik të vendit.