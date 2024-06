Themeluesi i WikiLeaks, Julian Assange ka pranuar të pranojë fajin për një akuzë të rëndë penale në lidhje me rolin e tij të dyshuar në një nga shkeljet më të mëdha të qeverisë amerikane të materialeve të klasifikuara pjesë e një marrëveshjeje me Departamentin e Drejtësisë që do ta lejojë atë të shmangë burgun në Shtetet e Bashkuara, sipas dokumenteve të sapo paraqitura të gjykatës federale.

Sipas kushteve të marrëveshjes së re, prokurorët e Departamentit të Drejtësisë do të kërkojnë një dënim prej 62 muajsh – që është e barabartë me sasinë e kohës që Assange ka vuajtur në një burg të sigurisë së lartë në Londër, ndërsa ai luftonte për ekstradimin në SHBA.

Marrëveshja për pranimin e fajësisë do të vlerësonte kohën e kaluar, duke lejuar Assange të kthehej menjëherë në Australi, në vendin e tij të lindjes.

Marrëveshja për pranimin e fajësisë duhet ende të miratohet nga një gjykatës federal, por që nga mëngjesi i së hënës, Assange ishte liruar nga një burg në Mbretërinë e Bashkuar, sipas WikiLeaks.

“Julian Assange është i lirë. Ai u largua nga burgu i sigurisë maksimale të Belmarshit në mëngjesin e 24 qershorit, pasi kishte kaluar 1901 ditë atje. Ai u lirua me kusht nga Gjykata e Lartë në Londër dhe u lirua në aeroportin Stansted gjatë pasdites, ku hipi në një aeroplan dhe u nis nga Mbretëria e Bashkuar”, tha WikiLeaks në një deklaratë të martën .

Një gjykatës federal në Ishujt Mariana Veriore vendosi një seancë dëgjimore për pranimin e fajësisë dhe dënimin për të mërkurën në mëngjes, sipas Gjykatës së Qarkut të SHBA atje.