Kryeministrja e Italisë Giorgia Meloni reagoi sot ndaj opozitës së qendrës së majtë për kritikat e marrëveshjes së arritur nga qeveria e saj me Tiranën për ngritjen e qendrave të emigrantëve të drejtuar nga italianët në territorin shqiptar. Ajo u shpreh se interesi që nisma ka tërhequr në të gjithë Evropën tregon vlerën e saj.

“Është për kureshtje të vërej se si, ndërsa pothuajse e gjithë Evropa diskuton iniciativat tona për të frenuar emigracionin e parregullt dhe për të ndaluar trafikimin e qenieve njerëzore, disa vende duke i konsideruar ato si modele, e majta italiane mendon vetëm t’i sulmojë ata në një mënyrë të parregullt. Mbrojtja e kufijve dhe ndalimi i trafikimit të qenieve njerëzore nuk është vetëm detyra jonë, por është edhe një prioritet për Italinë dhe për të gjithë Evropën’, tha Meloni përmes aplikacionit X teksa ishte në samitin e BE-së në Bruksel.

Partitë opozitare dhe grupet e të drejtave e kanë kritikuar skemën, duke thënë se ajo e tregon çështjen e emigrantëve dhe është tepër e shtrenjtë. Më herët të enjten, nga Partia Demokratike (PD) Elly Schlein përsëriti kritikat e saj ndaj Protokollit Itali-Shqipëri me terma të ashpër në Bruksel. Një anije e marinës italiane me grupin e parë të emigrantëve që do të shqyrtohen sipas sistemit mbërriti në Shqipëri më 16 tetor 2024.