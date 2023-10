Kjo fotografi u prodhua me të njëjtat teknika si para 170 vitesh që bënte Pietro Marubi në qytetin e Shkodrës. Ky proces fotografik është një prej tri teknikave më të vjetra në botë të cilën përdorte Pietro Marubi, themeluesi i dinastimë së Marubve në vitin 1850. Për të realizuar fotot si para 170 vitesh në Shkodër mbërriti nga Gjermania Maximilian Zeitler, fotograf dhe specialist i realizimit të proceseve historike të fotografisë. Zeitler po zhvillon një trajnim me 5 fotogravë nga Shkodra, Tirana dhe Prishtina se si prodhohen fotot e vjetra siç bënte Marubi 170 vite më parë me procesin e kolodiumit të lëngshëm.

Një prej fotografeve që po merr pjesë në këtë trajnim Majlinda Hoxha thotë se ndjenja që përjeton në këtë proces fotografik është e veçantë.

Drejtori i muzeut kombëtar të fotografisë “Marubi”, Luçian Bedeni e cilëson një ngjarje historike rikthimin e teknikës së prodhimit të fotove nga Pietro Marubi.

Kjo teknikë e prodhimit të fotografive si para 170 vitesh pritet që të përhapet edhe më shumë në Shkodër tek fotografët e rinj për të ruajtur një trashëgimi shumë të pasur që la pas dinastia Marubi.