Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se për ditën e shtunë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mbizotërim të motit të kthjellët gjatë gjithë ditës ndërsa vranësirat pritet të jenë kryesisht në zonën veriperëndimore nga orët e mesditës dhe pasdite.

Mjegull/mjeguinë lokale në orët e mëngjesit.

Era do të fryjë e lehtë me drejtim me drejtim jugperëndim – juglindje me shpejtësi mesatare 1-5 m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e zonave luginore era fiton shpejtësi 7m/sek shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1 ballë.