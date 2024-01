Të dashura shoqe stafi teknik e drejtues i ❤️💙 të dashur tifozë ❤️💙.

Ju kërkoj ndjes sepse nuk mu dha as mundsia tju takoj dhe falenderoj për gjithqka …

Nuk mund të rrija pa thën dhe shprehur dashamirsin dhe ndjenjat e mija për ju.

Shum e vështir për mua të largohem nga familja e ❤️💙.

Un u largova nga ni klub i shkëlqyer kampion ,me rregulla me disiplin me objektiva të qarta me shoqe që kan punar pa fund me trajnerat e palodhur dhe patjetër kontributin e presidentit Lazer Matija ambicioz ngriti gjithqka nga zero egoist ,menaxhues i shkëlqyer ,pasionant që i jep gjithqka futbollit e vllaznisë dhe një njeri me zemër të madhe që nuk e njeh dorzimin kurrë …

Shkodra asht me fat që ka një njeri me kapacitet të jashtzakonshëm dije për ti dhën zgjidhje gjithqkaje …. Pa ty ëndrrat që ne realizuam zdo ishin kurr realitet . FALEMINDERRIT.

Un gjithmon kam qen krenare që kam veshur ni fanell me pesh si kjo e Vllaznis ku gjithkush ëndërron me fitu tituj … dëshira ime ishte që emri i Vllaznis të shkonte sa më lart në kupat e Europës.

Pavarsisht që në futbollin shqiptar brrylat nuk na munguan kurrë si karshi meje po ashtu ndaj ekipit për tna larguar nga trofetë edhe pse i meritonim ….

. Emocione të papërshkrueshme në qdo ndeshje qdo duatrokitje të tifozave qdo gol apo trofe të fituar ku kulmoj me kualifikimin në 1/16 e UWCHL Un erdha si askushi dhe po largohem me duart dhe zemrën plot … Faleminderit

Kët mesash po e shkruaj me lot në sy …Largohem nga Shkodra krenare për kontributin që kam dhënë kam lujtur me zemër me shpirt për fanellën por largim fizikisht sepse Vllaznia asht pjesa më e bukur e jetës sime dhe gjithmon do të jet në zemrën time .

Un ju uroj një rrugtim të shkëlqyer dhe të suksesshëm ashtu siq dini vetëm ju …

KFF .VLLAZNIA ➡️ një rrugtim me pengesa dhe brryla të pafundme por që gjithmon diti të qëndroj si zonjë e fort në krye të klasifikimt duke fituar gjithqka me rrekorde të pafundme ….

Historii suksesi . MODEL.

Vllaznia histori e një dashurie të madhe .

Një mirupafshim por kurrsesi një lamtumir

E juaja

MEGI DOÇI❤️💙