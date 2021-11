Kancelarja gjermane, Angela Merkel deklaroi se masat aktuale antiCovid-19 në Gjermani nuk janë të mjaftueshme për t’u përballur me gravitetin e pandemisë.

“Ne kemi një situatë që do t’i anashkalojë të gjitha këto kemi pasur deri tani”, shtoi ajo.

Megjithatë, landet gjermane po vendosin rregulla më të rrepta për të parandaluar rritjen e mëtejshme të numrit të rasteve me Covid-19. Gjermania po përballet me një valë të katërt të rasteve, me shkallë rekord të infeksionit dhe nivele në rritje të shtrimit në spital.

Rregulla të reja hyjnë në fuqi në landin lindor të Saksonisë dhe atë verior të Schleswig-Holstein, ku numri i rasteve është veçanërisht i lartë.

Në landin e Saksonisë, të gjitha objektet kulturore, baret, klubet dhe diskotekat janë të mbyllura përveç bibliotekave.

Sidoqoftë, nuk ka kufizime për dyqanet që furnizojnëme gjërat e nevojshme ditore. Personat që nuk janë vaksinuar ende në Saksoni po përballen me kufizime shtesë dhe nuk do të jenë në gjendje të dalin pa arsye të mirë midis orës 22:00 dhe 06:00 pasi shkalla javore e incidencës së infeksioneve të reja në rrethin e tyre është mbi 1 000 për 100 000 njerëz.

Ndërkohë, në landin jugperëndimor të Baden-Wuerttemberg, ata që nuk janë vaksinuar mund të largohen nga shtëpitë e tyre vetëm midis orës 21:00 dhe 5:00.

Kompleksi i rregullave të reja pasqyron faktin se në një farë mase faktin që landet i përcaktojnë vetë rregulloret shëndetësore bazuar në numrin e rasteve në rajonin e tyre.