Presidenti Meta ka dekretuar qeverinë Rama 3. Tashmë dekreti do të shkojë për t’u votuar në parlamentin e ri me 140 deputetët e betuar më 10 shtator.

Edi Rama do të jetë kryeministri i Shqipërisë për mandatin e tretë teksa zëvendësi i tij do të jetë Arben Ahmetaj.

Qeveria e re e Shqipërisë do të ketë mbi 70% gra ministre. Së bashku me Ramën e Ahmetajn janë 17 anëtarë që do të përbëjnë kabinetin qeveritar dhe që tashmë kanë marrë ‘ok’ dhe nga Meta.

Pritet tashmë vetëm miratimi nga Parlamenti dhe më pas betimi i secilit prej anëtarëve të kabinetit qeveritar po tek Presidenti Meta.

DEKRETI NGA ILIR META

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR EMËRIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE

Në mbështetje të neneve 93, 95 pika 1, 96, 97, 98, dhe 99 të Kushtetutës, pas zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë të datës 25.04.2021, rezultati përfundimtar i të cilave është shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes Vendimit nr. 21, datë 13.07.2021, të Komisionit Rregullator, me propozim të Kryeministrit nr. 4281 prot., datë 11.09.2021, si dhe pas administrimit të informacionit prej organeve ligjzbatuese për verifikimin e kandidatëve të propozuar si anëtarë të Këshillit të Ministrave,

D e k r e t o j:

Neni 1

Emërimin e Këshillit të Ministrave me këtë përbërje:

1) Zoti Edi Rama- Kryeministër;

2) Zoti Arben Ahmetaj – Zëvendëskryeministër dhe ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave;

3) Zonja Olta Xhaçka – Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme;

4) Zoti Niko Peleshi – Ministër i Mbrojtjes;

5) Zoti Bledar Çuçi – Ministër i Brendshëm;

6) Zonja Delina Ibrahimaj- Ministër i Financave dhe Ekonomisë;

7) Zonja Belinda Balluku – Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë;

8) Zonja Evis Kushi – Ministër i Arsimit dhe Sportit;

9) Zoti Ulsi Manja – Ministër i Drejtësisë;

10) Zonja Elva Margariti – Ministër i Kulturës;

11) Zonja Frida Krifca – Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural;

12) Zonja Ogerta Manastirliu – Ministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;

13) Zonja Mirela Kumbaro Furxhi – Ministër i Turizmit dhe Mjedisit;

14) Zonja Elisa Spiropali – Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin;

15) Zonja Edona Bilali – Ministër i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes;

16) Zonja Bora Muzhaqi – Ministër i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët;

17) Zonja Milva Ekonomi – Ministër i Shtetit për Standardet e Shërbimeve.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 13213

Tiranë, më 14.09.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META