Ministri i Jashtëm, Igli Hasani ka përfunduar vizitën e tij në Kosovë, teksa së fundmi u ndal në një takim me efektivët e KFOR-it.

Nëpërmjet një postimi në rrjetin social ‘X’, Hasani shprehu vlerësim për bashkëpunimin e fortë mes KFOR-it, EULEX-it dhe policisë së Kosovës për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit.

“E përfundova vizitën time në Kosovë me një takim me Efektivët e përkushtuar të Forcave të Armatosura që shërbejnë në misionin paqeruajtës të KFOR-it. Dita u mbyll me një diskutim produktiv me Gjeneral Major in Özkan Ulutaş. Vlerësova bashkëpunimin e fortë mes KFOR-it, EULEX-it dhe Policisë së Kosovës për sigurimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë dhe në mbarë rajonin”- shkruan Hasani.

Wrapped up my visit in Kosova with a meeting alongside the dedicated troops of the Albanian Armed Forces serving in the KFOR mission.

Had a productive discussion with Major General Özkan Ulutaş @NATO_KFOR. Appreciated the robust cooperation between KFOR, EULEX, and Kosova… pic.twitter.com/hdvicQ5oXO

