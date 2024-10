Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën në dashuri, dita premton qetësi dhe bashkëpunim me partnerin tuaj, përfitoni nga ajo për të forcuar lidhjen. Në punë jeni plot energji dhe gati për të përballuar sfida të reja. Është koha për të bërë një hap përpara dhe për t’u përfshirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën në dashuri, ka disa dyshime që mund të shfaqen, por me dialog do të arrini t’i kapërceni. Në punë, është një ditë në të cilën do t’ju duhet të qëndroni të fokusuar, pengesat e vogla do të kërkojnë vëmendjen tuaj, por mos u frikësoni.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën në dashuri mund të ndiheni paksa të largët ose të hutuar. Nuk është koha për të marrë vendime të nxituara, le të shpërbëhet tensioni. Në punë lodhja ndjehet dhe ndiheni nën presion, por përpiquni të mos e humbni qetësinë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën në dashuri gjërat po shkojnë mirë, jeni në një moment bashkëpunimi të fortë me partnerin. Në punë po korrni frytet e përpjekjeve tuaja dhe së shpejti do të shihni rezultatet. Vazhdoni punën e mirë dhe mos u dorëzoni tani.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën në dashuri mund të ketë disa diskutime, veçanërisht nëse nuk mund të ruani qetësinë. Në punë jeni të vendosur, por mos harroni të mos tërhiqeni shumë nga emocionet, veproni në mënyrë racionale.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën ditë ideale për dashurinë, marrëdhënia juaj në çift është e qetë dhe e kënaqshme. Në punë gjithçka po shkon mirë dhe jeni në një fazë përmbushjeje të madhe personale. Përfitoni nga kjo energji pozitive për të ecur përpara me projektet tuaja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën në dashuri mund të ketë disa tensione për të zgjidhur, por asgjë serioze. Këshilla është të mos nxisni polemika të panevojshme. Në punë jeni kreativë, por bëni kujdes që të mos ju pushtojë stresi, organizoni ditët tuaja në mënyrë më efikase.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën në dashuri, dita premton të jetë e qetë dhe do të mund të shijoni momente të bukura intimiteti. Në punë jeni në formë të mirë dhe të vendosur për të arritur qëllimet tuaja. Mos lejoni që të shpërqendroheni nga ngjarje të vogla të papritura.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën në dashuri ndiheni të lehtë dhe gati për të përjetuar emocione të reja. Nëse jeni beqarë, këtë ditë mund të shfaqet mundësia e duhur. Në punë, kreativiteti dhe entuziazmi juaj do t’ju lejojë të bëni një hop në cilësi.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën në dashuri mund të ketë vështirësi, por mos kini frikë të përballeni me problemet. Në punë, është një ditë reflektimi, gjeni kohë për të analizuar situatat përpara se të veproni. Nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi, mos e fajësoni. Do të shihni që së shpejti do të rregullohet vetë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën në dashuri jeni në harmoni me partnerin tuaj dhe mund të bëni plane të rëndësishme së bashku. Në punë gjërat po shkojnë mirë, por mos harroni të mos ju pushtojë entuziazmi, mbajini këmbët në tokë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën në dashuri mund të ketë disa keqkuptime, por asgjë të pazgjidhshme me pak durim. Në punë jeni pak të lodhur, por pavarësisht kësaj do arrini t’i menaxhoni me vendosmëri angazhimet tuaja. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.