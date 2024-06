Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Nëse kohët e fundit e keni çliruar veten nga një lidhje, atëherë mund të bini sërish në dashuri. Fundi i këtij muaji qershor do të jetë problematik. Ka shumë angazhime për t’i kryer, të gjitha përnjëherë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën shumë prej jush mund të mos jenë në të njëjtën gjatësi vale me partnerin tuaj. Ka nga ata që duhet të marrin një vendim. Mbyllni muajin me Hënën në shenjën tuaj. Mos u mashtroni nga propozimet e thjeshta.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën e keni hënën në favorin tuaj, më shumë mundësi në dashuri. Projekte të rëndësishme në horizont. Me afrimin e muajit korrik do të keni gjithnjë e më shumë gjëra në mendjen tuaj.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën ju përjetoni mosmarrëveshje të vogla në dashuri, por asgjë të pariparueshme. Propozimet që do të merrni gjatë kësaj të shtune do të duhet të vlerësohen me kujdes ndërsa të dielën do të keni Venus dhe Mars të favorshëm. Më mirë ta shtyni për pas një takimi pune.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën ju keni një qiell të shkëlqyer me Venusin që hyn në shenjë nga 11 korriku. Ata që punojnë në kontakt me publikun janë në krizë. Ditë e këndshme për partnerin po edhe personin më të.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën nuk keni pse të pendoheni. Disa kolegë prej kohësh do të jenë dakord me ju. Nuk dëshironi komplikime në dashuri dhe në punë, idetë mund t’ju çojnë larg.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën shumë prej jush mund të zhgënjeheni nga një lidhje e sapo krijuar. Për përkthyes të pavarur është e rëndësishme të vendosni synime. Të dielën do të jeni kritikë ndaj partnerit. Situata përmirësohet në korrik.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën po përjetoni një dashuri premtuese, por është më mirë të tregoheni të kujdesshëm. Hidhni një hap në një kohë të caktuar. Është e rëndësishme të ruani marrëdhënie të mira me kolegët.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën kulmin e verës do të përjetoni diçka të rëndësishme. Mundësitë përpara. Afërdita nuk është më në opozitë. Nuk duhet të mendoni për atë që nuk keni arritur të arrini profesionalisht.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën jeni shumë polemikë në këtë periudhë dhe kjo sigurisht që nuk e ndihmon sferën e dashurisë. Mundohuni të mbani larg nervozizmin e tepruar që shfaqet në jetën tuaj për momentin.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën muaji qershor do të përfundojë me Hënën në shenjën tuaj. Nuk përjashtohet një mosmarrëveshje ligjore. Do të jeni të fortë në dashuri. Së shpejti mund të vijë një ofertë pune shumë interesante…

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën ju keni një Diell, Venus dhe Merkur të favorshëm. Rikonfirmimi i një pozicioni është i mundur, nëse jo i mundshëm. Muaji Qershor do mbyllet me stil. Sa keq që paratë janë gjithmonë të kufizuara…