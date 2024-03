Një 62-vjeçar nga Gjermania, kundër këshillës mjekësore, është vaksinuar 217 herë kundër Covid-it, raportojnë mjekët. Rasti i çuditshëm është dokumentuar në revistën “The Lancet Infectious Diseases”. Dozat janë blerë dhe dhënë privatisht brenda 29 muajve. Burri duket se nuk ka pësuar asnjë efekt të keq, thonë studiuesit nga Universiteti i Erlangen-Nurembergut. “Ne mësuam për rastin e tij nëpërmjet artikujve të gazetave,” tha Dr Kilian Schober, nga departamenti i mikrobiologjisë së universitetit. Më pas e kontaktuam dhe e ftuam të bënte teste të ndryshme në Erlangen. Ai ishte shumë i interesuar ta bënte këtë”. Burri dha mostra të freskëta gjaku dhe pështyme. Studiuesit testuan gjithashtu disa mostra gjaku të ngrira të tij që ishin ruajtur vitet e fundit.

Rreth vaksinimit kundër Covid–NHS

Dr Schober tha: “Ne ishim në gjendje të merrnim vetë mostrat e gjakut kur burri mori një vaksinim të mëtejshëm gjatë studimit me insistimin e tij. “Ishim në gjendje t’i përdornim këto mostra për të përcaktuar saktësisht se si sistemi imunitar reagon ndaj vaksinimit.” Provat për 130 nga sulmet u mblodhën nga prokurori publik i qytetit të Magdeburgut, i cili hapi një hetim me pretendimin për mashtrim, por nuk u ngrit asnjë akuzë penale. Vaksinat kundër Covid nuk mund të shkaktojnë infeksion, por mund ta mësojnë trupin se si të luftojë sëmundjen.

Sistemi i imunitetit

Vaksinat e acidit ribonukleik të lajmëtarit (mRNA) funksionojnë duke u treguar qelizave të trupit pak kod gjenetik nga virusi. Më pas, sistemi imunitar duhet të njohë dhe të dijë se si të luftojë Covid-in nëse e hasin realisht. Dr Schober shqetësohej se hiper-stimulimi i sistemit imunitar me doza të përsëritura mund të kishte lodhur disa qeliza. Por studiuesit nuk gjetën asnjë provë për këtë tek 62-vjeçari dhe nuk kishte asnjë shenjë se ai ishte infektuar ndonjëherë me Covid. Studiuesit thanë: “E rëndësishmja, ne nuk e miratojmë hiper-vaksinimin si një strategji për të rritur imunitetin adaptiv.” Dhe rezultatet e testeve të tyre mbi 62-vjeçarin ishin të pamjaftueshme për të nxjerrë përfundime të gjera, e lëre më rekomandime për publikun e gjerë. “Kërkimet aktuale tregojnë se një vaksinim me tre doza, i shoqëruar me vaksina të rregullta shtesë për grupet vulnerabël, mbetet qasja e favorizuar,” thonë ata në faqen e internetit të universitetit. “Nuk ka asnjë indikacion se nevojiten më shumë vaksina.” NHS thotë se vaksinat Covid zakonisht jepen sezonalisht, por disa njerëz me një sistem imunitar të dobësuar rëndë mund të kenë nevojë për mbrojtje shtesë në raste të tjera. Vaksinat kundër Covid mund të kenë efekte anësore. Një e zakonshme është një dhimbje e krahut nga injeksioni.