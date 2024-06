Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten fol më shumë për tradhtitë, kujdes të mos qëndrosh me dy këmbë në një këpucë. Në punë, përpiquni t’u përgjigjeni telefonatave që merrni. Rezultatet do të vijnë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten, mund të ketë ndonjë diskutim në dashuri, ndaj bëni kujdes që të mos mërziteni nga gjëja më e vogël. Në punë ka disa gracka për të kapërcyer, ndoshta disa ankth të tepërt por së shpejti gjithçka do të kapërcehet.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten konfirmimet e dashurisë dhe emocionet e papritura po vijnë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë. Në punë është një periudhë e begatë edhe për ata që studiojnë. Tregoni vlerën tuaj për ata që ju rrethojnë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten të gjitha problemet e dashurisë duhet të adresohen në këtë ditë. Në punë nuk po shkon shumë mirë por duhet të keni durim. Mundohuni të mos debatoni me kolegët dhe eprorët.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten hëna kalon së bashku me Marsin në qiellin tuaj, kështu që dita premton të jetë shumë e rëndësishme. Kini kujdes nëse keni dy histori që po ndodhin. Në punë ka një dëshirë të madhe për veprim edhe nëse kjo është një periudhë reflektimi.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten hëna do t’ju shtyjë të shprehni të gjitha emocionet tuaja. Në punë mund të keni një ide fituese, në fund të fundit jeni strategë të mirë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Marrëdhënie të shkëlqyera dhe suksese në dashuri dhe në çdo fushë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten të gjitha keqkuptimet në fillim të qershorit do të duhet të mbahen nën kontroll sepse situata në dashuri është ende paksa e trazuar. Në punë është më mirë të mos merrni iniciativën sepse në ajër ka pak nervozizëm.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten nëse ka pasur probleme në çift do të mund t’i zgjidhni ato. E vetmja gjë që duhet të mësoni të bëni, megjithatë është t’i lini gjërat të rrëshqasin nga ju. Në punë mos i hidhni gjithçka, por mendoni mirë përpara se të flisni.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten hëna sjell përfitime por emocione të forta do të mbërrijnë në muajin korrik. Në punë vlerësoni me kujdes propozimet e reja sepse jo gjithçka që shkëlqen është flori. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten kushtojini vëmendje disa Luanëve sepse mund të ketë një përplasje të nxehtë. Në punë këshilla është të dëgjoni të tjerët në vend që të flisni për ta. Ai që përbuz blen, mbaje mend gjithmonë këtë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten, kjo ditë fton qetësi. Merrni kohë për të reflektuar dhe përkushtuar ndaj partnerit tuaj. Në punë periudha është paksa e pasigurt, sidomos nga ana financiare. Por një lajm i mirë do të vijë me verën.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten ky qiell e bën më të lehtë dashurinë dhe do të mund të shijoni emocione të bukura. Është një kohë e vështirë në punë por do të shihni që në fund të muajit të gjitha gjërat e vështira do të jenë vetëm një kujtim.