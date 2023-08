Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Kjo e premte nis shkëlqyeshëm me një energji të mirë në dashuri dhe punë. Vetëm kini kujdes nga një ndryshim i vogël humori pasdite dhe disa kolegë mund të krijojnë pak bezdi.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

E premtja do jetë një ditë e bukur edhe nëse humori do të pësojë një rënie të vogël. Nuk ka lajme të mëdha në dashuri dhe e njëjta gjë në punë, ndaj mos prisni gjëra të mëdha, por shijoni rutinën tuaj ashtu siç është.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Kjo ditë sjell takime të reja. Beqarët e shenjës duhet të organizojnë disa dalje në grup. Do të mbërrijnë në punë projekte të reja interesante. Jini gati dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Shijoni këtë të premte së bashku me ata që ju duan. Puna gjithashtu mund të pres, mos u përqendroni vetëm në këtë. Keni nevojë për stimuj të tjerë dhe mbi të gjitha për të pushuar pak pas një periudhe stresi. Pushoni dhe përveshni mëngët për rikuperim.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Dashuria po kalon një ndalesë të vogël, por ju duhet vetëm të jeni të duruar. Në punë, kujdes nga thashethemet, dikush mund të flasë keq për ju pas shpine.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Jeni gati për të mirëpritur dikë në jetën tuaj, ndaj mos u mbyllni në shtëpi. Në punë është koha për pushim dhe nga fundjava do të keni disa mundësi të reja rritjeje. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Keni nevojë për dikë që t’ju japë një shtysë. Mundohuni të ndryshoni rutinën tuaj dhe në punë do të keni kënaqësi të madhe. Do të shihni që gjithçka përshtatet në çdo fushë. Pushoni mirë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Dikush që dukej thjesht një mik mund të rezultojë të jetë diçka më shumë. Mund të ketë probleme në punë por asgjë shumë serioze.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Ju keni një dëshirë të madhe për t’u argëtuar, por në të njëjtën kohë keni dikë të veçantë pranë jush. Për ju zgjedhja. Në punë do arrini të bëni shumë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Ka një ndryshim në jetën tuaj nga të gjitha këndvështrimet. Herët a vonë do t’ju duhet të bëni një zgjedhje. Gjithçka përshtatet, thjesht duhet të jeni më të guximshëm.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Në dashuri ka qetësi por duhet të keni durim. Në punë pas pushimeve do jeni sërish super produktiv. Do të shihni që do të kapërceni të gjitha momentet e vështirësisë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Kushtojini pak më shumë kohë dashurisë që po e lini anash. Nga pikëpamja profesionale, një kthesë e madhe do të vijë në fundjavë. Ju mund të merrni një promovim ose një punë të re. Ndoshta një rritje rroge shumë e dëshiruar.