Ne Shkoder, ne sallen operative te DVP Shkoder ka ardhur nje telefonate per te shtena me arme zjarri ne afersi te Prokurorise. Sherbimet e Policise kane shkuar menjehere ne vendngjarje dhe nga krehja e zones nga sherbimet e Policise deri tani nuk rezulton te kete ngjarje me arme e as te lenduar e viktima. Sherbimet e Policise po vijojne krehjen e zones , per te zbardhur telefonaten,qe rezulton deri tani e pavertete, pasi ka pasur vetem nje konflikt fizik e verbal midis dy bashkshorteve qe po shoqerohen ne Komisariat per sqarime e metejshme.