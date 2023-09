Pasojat e përmbytjeve vdekjeprurëse në Libi janë përshkruar si një katastrofë thellësisht “tronditëse” e cila është “e paimagjinueshme në pasojat e saj” nga zyrtari i lartë i OKB-së, Martin Griffiths, për të cilin kemi dëgjuar më herët. Duke folur nga selia e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, Griffiths, nënsekretar i Përgjithshëm i OKB-së për Çështjet Humanitare, shtoi se fatkeqësia ishte “një kujtesë masive e klimës dhe pranisë së saj”.

Ai pranoi se OKB-ja u përball me “një vit vërtet të vështirë përpara” dhe priste që kapacitetet e qeverive për t’u marrë me sfidën klimatike do të “shtriheshin deri në kufi”. Ai tha gjithashtu se një ekip i koordinimit të fatkeqësive ishte ridislokuar nga Maroku për të ndihmuar me krizën në Libi, raporton BBC. Paqëndrueshmëria politike në Libi gjatë dekadës së fundit, e cila përfshin disa luftëra civile, ka kontribuar në ndikimin shkatërrues të përmbytjeve, thotë Griffiths pasi “300,000 njerëz tashmë kishin nevojë për ndihmë” përpara se digat të dështonin.

OKB-ja tani ka nisur një apel urgjent për pak më shumë se 71 milion dollar për t’iu përgjigjur nevojave të atyre që janë prekur nga përmbytjet.