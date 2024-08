Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën do të mund të gjeni kënaqësi sidomos në nivel pune. Në planin romantik, megjithatë, do të ketë trazira për çiftet. Ju do të provoni aftësinë tuaj në frontin e biznesit. Përpjekjet tuaja të sinqerta për të forcuar lidhjet familjare do të japin rezultate të mira.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën beqarët mund të gjejnë një histori të re për të treguar me një takim të papritur në një vend larg mjedisit të tyre të zakonshëm. Çiftet mund të rrezikojnë të ndahen për shkak të një ish-dashnori. Mbajtja e një diete të ekuilibruar dhe një mënyrë jetese aktive mund t’ju mbajë të shëndetshëm.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën disa prej jush do të kalojnë kohë me një histori dashurie të pamundur në fundjavë dhe do të lëpijnë plagët. E shtuna dhe e diela nuk janë ditë të vështira për çiftet dhe personat e motivuar do bëjnë plane për të ardhmen. Merrni familjen në një park zbavitës për një pushim argëtues.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën Beqarët mund të kenë vështirësi për të gjetur dashurinë të shtunën dhe të dielën. Beqarët do preferojnë të jenë me miqtë dhe jo të përkushtohen me dikë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën, për ata që janë beqarë mund të jetë koha për të filluar lidhjen me dikë. Të shtunën në mbrëmje do të jeni të ftuar në një mbrëmje romantike. Çiftet, megjithatë, mund të debatojnë të dielën. Në punë do arrini të ruani standarde të larta pavarësisht vështirësive. Shërbimi civil do të sjellë lumturi dhe kënaqësi në familjen tuaj.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën beqarët duhet të mbajnë nën kontroll pasiguritë e tyre dhe çiftet duhet të kompensojnë kohën e humbur pasi i kanë dhënë më shumë hapësirë ​​punës muajt e fundit. Vlerësoni me kujdes realizueshmërinë e një projekti investimi përpara se të investoni para.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën një Hënë paksa disonante ju fton t’i bëni gjërat me qetësi. Mund të ketë disa polemika lehtësisht të zgjidhshme në punë. Mundohuni të numëroni deri në dhjetë përpara se të hapni gojën nëse nuk doni të debatoni me të gjithë rreth jush.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën, mund të ketë disa dyshime gjatë fundjavës në lidhje me dashurinë, por kjo do të zgjidhet lehtësisht. Në punë, shmangni humbjen e tepërt të kohës për gjëra të parëndësishme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën falë fundjavës keni mundësinë të planifikoni disa aktivitete të këndshme me partnerin, ndërsa në punë favorizohen marrëveshje të reja. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Do të arrini suksese të mëdha në çdo fushë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën falë Hënës mund të zgjidhen disa mosmarrëveshje të vogla romantike. Në punë, shmangni zgjedhjet e nxituara. Më pas rrezikoni të pendoheni dhe të paguani me hidhërim pasojat. Numëroni deri në dhjetë përpara se të hapni gojën.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën shmangni përfshirjen në sentimentalizëm, duhet të jeni më racionalë. Në punë duhet të gjeni më shumë kohë për veten tuaj. Dhe gjithashtu për t’u shkëputur dhe pushuar. Në fund të fundit, është mesi i gushtit dhe ju meritoni pak pushim.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën tani doni të bashkoni pjesët e një historie disi të ndrydhur. Në punë mbajini sytë hapur për pengesa. Ka pengesa të zemrës që janë të vështira për t’u kapërcyer. Por ju do të përballeni me gjithçka me një frymë hiri dhe gëzimi.