Plagoset me thike nje shtetas kosovar ne zonen e Kunes ne Shengjin. Ngjarja ka ndodhur pak minuta ne pare. Kosovari eshte derguar me urgjence ne spital dhe ndodhet ne gjendje te rende per jeten. Policia ka ndodhet ne vendin e ngjarje dhe ka nisur hetimet ne lidhje me rastin.