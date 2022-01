Mësohet se ngjarja ka ndodhur për motive të dobëta, ndërsa materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

Informacion- Specialistët e Hetimit të Krimit në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje”, “Prodhimi, mbajtja , blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”, dhe ” Përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike”, shtetasin E.B.,38 vjeç., banues në Ksamil, Sarandë, sepse për motive të dobëta, ka plagosur me mjet prerës (thikë) shtetasin S.K.,17 vjeç.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.