Për Amerikën muajt e dimrit, ishin më të ngrohtat të regjistruara ndonjëherë.

Më konkretisht, nga dhjetori në shkurt, ndikimet më të mëdha të temperaturës ndodhën në pjesën e mesme të epërme, liqenet e mëdha dhe verilindjen, ndërsa në shkurt, Alaska ishte mesatarisht 12 gradë Celsius më e ngrohtë. Shkurti u shpall si muaji më i ngrohtë i regjistruar në nivel global, sipas agjencisë së klimës Copernicus të Bashkimit Evropian, e cila kishte regjistruar vitin 2023 si vitin më të ngrohtë në rekord dhe hera e parë që planeti tejkaloi 1.5 gradë Celsius të ngrohjes mesatare globale që nga fillimi i Revolucioni industrial.

Të gjitha këto efekte të ndryshimeve klimatike kanë bërë që dimrat të bëhen më të shkurtër dhe të duken dukshëm të ndryshëm nga vitet e mëparshme. Dhe ndërsa temperaturat më të ngrohta të dimrit mund të duken si një ndryshim i mirëpritur për disa, efektet e tyre mund të jenë të gjera. Për shembull, mushkonjat mund të shfaqen më herët në pranverë, duke rritur shanset e sëmundjeve të transmetuara nga vektorët si ethet e dengut. Shumë kultura, të tilla si pemët frutore dhe arrat, kërkojnë një sasi të caktuar të ftohtit çdo dimër, të njohur si “orë ftohjeje”. Pa këtë të ftohtë, këto pemë prodhojnë më pak gjatë muajve të verës. Për më tepër, gjatë muajve të dimrit më shumë po bie shi sesa borë, duke rritur rrezikun e përmbytjeve të dimrit me vërshimin e lumenjve.

“Ndërsa planeti ngrohet dhe temperaturat rriten, dritarja sezonale për mot të ftohtë po bëhet gjithnjë e më e vogël. Kjo do të thotë se fillimi i asaj që ne mendojmë si ‘pranverë’… po bëhet gjithnjë e më herët”, thotë për Vox klimatologu Michael Mann nga Universiteti i Pensilvanisë.

Por çfarë është në rrezik kur pranvera vjen më herët?

Dimrat më të ngrohtë sigurisht që do të thotë më pak mundësi për të shijuar borën dhe skitë, ose për të luajtur në akull. Por, përveç që i bën disa aktivitete më pak të realizueshme, dimrat më të ngrohtë do të kenë gjithashtu ndikime shkatërruese mjedisore.

Akulli i detit Antarktik ka arritur sërish nivele rekord, me shkencëtarët që pyesin veten nëse është fillimi i fundit. Akulli i Liqeneve të Madh është gjithashtu në rënie, raportojnë shkencëtarët, me një studim të kohëve të fundit që zbuloi një rënie prej 70% të mbulesës së akullit të liqenit midis 1973 dhe 2017. Sipas shkencëtarëve, ky akull vepron si një tampon për valët e mëdha, të drejtuara nga era në dimër. Pra, pa këtë akull, vijat bregdetare janë më të ndjeshme ndaj erozionit dhe përmbytjeve.

Sigurisht, vetëm akulli i hollë tashmë ka pasoja vdekjeprurëse. Në liqenin Champlain, Vermont, për shembull, turneu vjetor i peshkimit në akull u anulua fundjavën e kaluar, kur tre peshkatarë vdiqën pasi ranë nëpër akull. Trupi i një burri u gjet disa orë pasi pritej të kthehej në shtëpi nga liqeni, ndërsa dy të tjerët vdiqën kur automjeti i tyre komercial shpërtheu në akull.

Bimët po lulëzojnë shumë më herët se zakonisht, një shenjë e qartë se pranvera ose është afër qoshes ose ka mbërritur tashmë në disa vende. Shumë lloje bimësh – duke përfshirë daffodils, shelg, forsythia dhe madje edhe lule qershie – kanë filluar të lulëzojnë tashmë në Lindje. Theresa Crimmins, drejtore e Rrjetit Kombëtar të Fenologjisë në SHBA, tha se këto janë bimët që i përgjigjen temperaturave shumë të hershme të ngrohta . “Bimët, veçanërisht ato në sistemet e buta, i përgjigjen një sërë sinjalesh për t’u zgjuar në pranverë, duke përfshirë ekspozimin ndaj të ftohtit në dimër, ekspozimin ndaj nxehtësisë në pranverë dhe kohëzgjatjen e ditës,” tha ajo për CNN.

Por nëse një periudhë e hershme e ngrohtë si ajo që po kalojmë tani, pasohet nga një valë tjetër e ftohtë, Crimmins tha se kjo mund të jetë shkatërruese dhe e dëmshme për ciklin e bimëve. Për më tepër, me zhvillimin e sythave të luleve, shumë specie humbasin aftësinë e tyre për të toleruar temperaturat e ftohta, që do të thotë se një goditje e ftohtë mund të vrasë lulet dhe t’i lërë të korrat frutore dhe prodhime të tjera të prekshme nga ngricat e pranverës. Kjo është diçka që vlen për të gjithë botën. Për shembull, këtë shkurt, me temperaturat e larta që godasin shtetet prodhuese të grurit si Rajasthan dhe Gujarat, India ngriti një panel për të monitoruar efektet e ngrohjes në të korrat, sipas Reuters.

Bimët dhe kafshët gjithashtu mund të humbasin ciklet e rritjes dhe të letargjisë. Sipas Theresa Crimmins, drejtoreshë e Rrjetit Kombëtar të Fenologjisë dhe profesoreshë e asociuar në Universitetin e Arizonës, oraret e pllenimit të bimëve mund të hiqen nga kursi nëse ato shfaqen më herët se zakonisht dhe insektet që i pjalmojnë ato nuk janë ende gati për ta bërë këtë. Përveç kësaj, dëmtuesit si mushkonjat gjithashtu mund të bëhen më të përhapur, thotë Crimmins, dhe potencialisht të kontribuojnë në më shumë sëmundje pasi dimrat më të ftohtë priren të zvogëlojnë popullsinë e tyre.

Ndryshimi në dimër mund të ketë gjithashtu një ndikim të rëndësishëm në furnizimin me ujë, duke çuar në më pak borë sesa mbështeten njerëzit sot në shumë pjesë të botës. Meqenëse bora e ngrirë që shkrihet ngadalë me kalimin e kohës është një burim i rëndësishëm uji për shumë vende, ky burim mund të reduktohet ndjeshëm nëse nuk ka shumë borë. “Furnizimi me ujë ndikon pothuajse gjithçka, por jo vetëm ujin tonë të pijshëm: ujin për bujqësi, ujin për hidrocentralet, ujin për përdorime komunale. Është vërtet e rëndësishme,” thotë Cara McCarthy, një menaxhere programi në Shërbimin e Ruajtjes së Burimeve Natyrore. Për shembull, lumi Po, i cili përshkon pjesën e brendshme bujqësore të Italisë veriore dhe ushqehet nga bora nga Alpet dhe shirat pranverore, është në nivele shumë të ulëta, ndërsa uji në liqenin Garda në Italinë veriore ka arritur nivele të ulëta rekord. Pra Italia, e cila shpalli gjendjen e jashtëzakonshme vitin e kaluar pas thatësirës më të keqe në 70 vjet, mund të përballet me një tjetër thatësirë ​​të madhe.

Ndërsa vendpushimet e skive përpiqen të përshtaten me temperaturat në rritje duke u mbështetur në borën artificiale, një proces që përdor shumë ujë dhe energji, shumica do të kenë ende nevojë për temperatura të ftohta gjatë natës për ta bërë këtë. Por tashmë, moti jashtëzakonisht i ngrohtë i ka lënë vendpushimet e skive në Alpe me pak ose aspak borë. Në shkurt, skiatorët kryesorë i shkruan një letër të hapur Federatës Ndërkombëtare të Skive dhe Snoëboard-it, duke kërkuar veprim për krizën klimatike.

Megjithatë, përtej mbijetesës së sporteve dimërore, ndoshta më e rëndësishmja është të kuptojmë se sa efekte dhe sa aspekte shkatërruese do të ketë kjo tkurrje e stinëve, si për mjedisin tonë, ashtu edhe për shëndetin tonë fizik dhe mendor.