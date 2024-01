Presidenti i Republikës Bajram Begaj, me propozim të Kryeministrit dekretoi emërimin e zonjës Adea Pirdeni në detyrën e Ministrisë të Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin.

Kujtojmë se Kryeministri Edi Rama ka njoftuar pak ditë më parë përmes një postimi në rrjetin social X, se i ka propozuar Presidentit krijimin e një ministrie të re të qeverisë, e cila do të mbikëqyrë çështjet për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin.

Adea Pirdeni, ka shërbyer si zëvendës ministre e Drejtësisë.

Sipas kryeministrit Edi Rama, Pirdeni ka spikatur me lidershipin e me profesionalizmin e saj në rolin e zv.kryenegociatores me Bashkimin Europian, si edhe në mbulimin e kapitullit madhor të Gjyqësorit e të Drejtave Themelore.

Ai u shpreh se në këtë fazë të Shqipërisë ku vendi po punon për kapitujt e negociatave për anëtarësim në BE, kërkohet një qasje e re ndaj administratës publike.