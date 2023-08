Shpreh solidaritetin tim ndaj Presidentes Musar dhe popullit të Sllovenisë të prekur nga përmbytjet katastrofike.

Lutjet tona janë me ta gjatë kësaj kohe të vështirë. Shpresojmë për një rimëkëmbje të shpejtë!

My heartfelt solidarity to @nmusar and the people of Slovenia affected by the catastrophic floods.

Our thoughts and prayers are with them during this difficult time. Wishing for a swift recovery and control of the situation.

🇦🇱🇸🇮

— Bajram Begaj (@BajramBegajAL) August 5, 2023