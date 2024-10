Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën mund të ndiheni konfuz dhe të lodhur fajin do ta kenë Marsi, Dielli dhe Mërkuri në aspektin e kundërt. Nuk do keni probleme të pazgjidhshme, sepse fatmirësisht këta janë planetë të shpejtë që shkaktojnë situata të përkohshme, të cilat ngadalësojnë zgjidhjet. Tani do t’ju duheshin shumë referenca për para. Në dashuri mungojnë stimujt e nevojshëm.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën ju mund të përdorni 24 orët e ardhshme për të planifikuar me kujdes javët e ardhshme të punës. Në dashuri, për fat të keq, ju jeni ende shumë dyshues dhe të hutuar. Kushdo që është në një marrëdhënie të mirë ndoshta do të ketë pak kohë për të ndarë me partnerin.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën do të ketë një Hënë konfliktuale që do t’ju bëjë nervoz, përpiquni të mendoni mirë përpara se të flisni. Ndoshta do t’ju duhet të veproni si paqebërës në familje ose në punë për të shuar polemikat që lindin. Jini të sigurt dhe të durueshëm dhe do të shihni që gjërat do të përmirësohen së shpejti. Ndërkohë, duhet të shkëputeni pak nga priza dhe të argëtoheni.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën gjithmonë në shenjën tuaj, do të vazhdojë të përforcojë në mënyrë të rrezikshme lodhjen dhe nervozizmin, jini të kujdesshëm. Dashuria mund të kthehet në modë, falë një Venusi të favorshme. Zemrat e vetmuara duhet të përfitojnë nga fundjava e ardhshme për t’u përfshirë. Ajo që ka rëndësi do të jetë të mos mbytemi nga agjitacioni.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Në ditët në vijim do të jeni në gjendje të merrni vendime inovative, të merrni parasysh mundësinë e ndryshimit të rolit, kompanisë, punës, nëse mendoni se nuk po rriteni siç do të dëshironit. Mjerë të qëndrosh në vend për një shenjë si e jotja! Nëse dëshironi të aplikoni, duhet të synoni për të mërkurën dhe të enjten. Në dashuri, konfuzioni mbretëron suprem.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën yjet do t’ju inkurajojnë të punoni shumë për të gjetur qetësinë e brendshme që ju ka munguar që nga qershori i kaluar. Të gjitha ndryshimet që keni pasur janë për të mirën tuaj, mos e lini veten të ndikoheni nga ata që keni pranë. Nuk duhet të mendoni për kthimin pas, ecni përpara me besim.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën do të ketë një Mars disonant i cili mund t’ju mërzitë dhe t’ju bëjë të ndiheni më shumë stres sesa duhet. Jupiteri aktiv ju lejon të punoni në projekte të reja, ofron mundësi të reja pune interesante, përfitoni prej tyre nëse ndiheni të paplotësuar. Ditët qendrore të javës do të nxisin krahasimet dhe sqarimet.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën Venete dhe Marsi në një aspekt harmonik do të ndihmojnë jetën relacionale, rritjen e pasionit dhe ngarkesën emocionale. Beqarët duhet të lëvizin dhe të fillojnë të shikojnë përreth. Ajo që ka rëndësi tani është të gjesh referenca të dashura, edhe nëse ato janë vetëm miqësi të buta, të dashur. Fundjavë intriguese për takime.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Është një periudhë konfuzioni i thellë, disa ekuilibra janë prishur. Nëse keni të njëjtën punë, mund të ndiheni të zhgënjyer, nëse keni ndryshuar, do të duhet të përpiqeni të vendoseni. Ju jeni duke luftuar për të orientuar veten. Rreziku është që ju kurrë nuk do të jeni në gjendje të thoni jo dhe të mbingarkoni veten shumë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën ju duhet të përfitoni nga dashamirësia e kësaj Hëne për të sqaruar se çfarë nuk shkon. Mos prisni të mërkurën dhe të enjten, sepse do të jenë një 48 orë më e ndërlikuar. Kushdo që ka nisur së fundmi një projekt të ri do të duhet të përpiqet të përshtatet sa më mirë. Në dashuri, historitë e lindura nën tavolinë herët a vonë do të bëhen zyrtare.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të lindurit në që bëjnë punë krijuese do të jenë më me fat, falë një Jupiteri të bukur. Në dashuri mund të ketë dyshime të reja, pak konfuzion. Tensionet e këtyre ditëve do të mund të kapërcehen në fund të muajit. Përpara kësaj, përpiquni të jeni veçanërisht të kujdesshëm.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën Hëna në kundërshtim mund të sjellë disa konfuzione dhe disa kontraste të vogla. Tani duhet të planifikojmë marrëveshje të reja dhe të fillojmë projekte të reja me vendosmëri. Fundjava do jetë e rëndësishme për marrëdhëniet. Jupiteri konfliktual kërkon vëmendje me paratë, shumë para të fituara do të përdoren për të larë hesapet.