Fjalimi i Mbretëreshës ishte programi më i ndjekur në ditën e Krishtlindjes në Britani, duke mposhtur “Strictly Come Dancing” and “Call the Midwife”.

Në total, 7.4 milionë shikues panë Mbretëreshën duke mbajtur fjalimin e saj të parë për Krishtlindje që nga vdekja e Princit Philip në prill të këtij viti.

Transmetimi, i cili ishte rreth 10 minuta dhe ishte një nga fjalimet më emocionale që ka mbajtur ndonjëherë monarkja, e pa atë të reflektonte mbi ngjarjet e vitit, duke përfshirë humbjen e bashkëshortit të saj dhe ndikimin e vazhdueshëm të pandemisë së koronavirusit.

Në fjalimin e saj, ajo përshkroi se kishte ‘humbur një e qeshur e njohur’ gjatë sezonit festiv të këtij viti, teksa ajo bëri nderimin e saj më të plotë publik për bashkëshortin e saj prej 73 vitesh që nga vdekja e tij në prill në moshën 99-vjeçare.

Mbretëresha u ul pas një tavoline të stolisur me një fotografi të vetmuar të mbretëreshës dhe dukës në vitin 2007 për të shënuar 60-vjetorin e martesës së tyre teksa i fliste kombit nga Dhoma e Bardhë e Vizatimit në Kështjellën Windsor.

Ajo foli gjithashtu me dashuri për djalin e saj të madh Charles dhe gruan e tij Camilla, si dhe për William dhe Kate, për aktivizmin e tyre klimatik. Vetëm një përmendje e heshtur iu bë Lilibet Dianës, vajzës së Harry-t dhe Meghan-it, si një nga katër stërnipërit e lindur këtë vit.