Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në dashuri duhet të vendosni rekordin me partnerin tuaj, veçanërisht nëse ka pakënaqësi. Në punë ka shumë gjëra për të bërë, por kënaqësitë janë afër. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën së shpejti do të keni një hënë të favorshme, por tani për tani duhet të jeni ende të duruar. Në punë do të filloni një bashkëpunim të ri. Vetëm kujdes nga paratë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Mëngjesi i së hënës është paksa i përmbajtur për dashurinë edhe nëse në orët e pasdites do të rikthehet një harmoni e bukur në çift. Në punë jeni në pritje të një rikonfirmimi që do të vijë së shpejti. Lëreni veten të dëgjohet nëse dikush përpiqet të shurdhojë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Do jetë fillimi i bukur i javës për dashurinë. Ata që kanë përjetuar një moment rënieje do të mund të fillojnë sërish me partnerin e tyre të zakonshëm. Në punë është më mirë të mos kapeni nga ankthi. Me qetësi do të arrini të bëni gjithçka.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën periudha e dashurisë është pozitive si për ata në çift ashtu edhe për ata që kërkojnë një shpirt binjak. Në punë jeni plot me gjëra për të bërë, mjafton t’i kushtoni vëmendje parave. Në fakt, kohët e fundit keni shpenzuar përtej mundësive tuaja dhe tani portofoli juaj po qan.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Qetësia kthehet në dashuri dhe mund të filloni të bëni plane për të ardhmen. Në punë ka ardhur koha për të bërë propozime dhe gjithashtu për të kërkuar rritje. Në fund të fundit, ju e merituat për gjithë punën tuaj të palodhur dhe përkushtimin për t’i bërë gjërat.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri do të ketë shkëndija në orët e pasdites. Në punë vazhdoni të punoni fort si gjithmonë dhe do arrini të përfundoni të gjitha projektet tuaja. Ndoshta mund të jetë koha e duhur për të marrë diçka të veçantë si një rritje rroge ose një rol të ri.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën sa ditë e bukur për ndjenjat. Takimet e reja nuk janë për t’u nënvlerësuar. Në punë, i keni të gjitha kredencialet për të arritur rezultate të shkëlqyera, edhe pse dikush mund të pengojë ngjitjen tuaj.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën dita është paksa e rënduar për çështjet e dashurisë. Më mirë të marrësh pak kohë për të qenë vetëm. Në punë, gjeni kohë për të bërë zgjedhjen e duhur. Mos nxitoni, përndryshe rrezikoni të bëni gabime serioze.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Tregohuni të kujdesshëm në dashuri sepse kohët e fundit keni qenë mjaft kritikë por mund të ketë edhe rikthim të një ish-i. Në punë jeni në një fazë ndalimi dhe së shpejti do të duhet të vendosni se çfarë të bëni. Vazhdoni kështu apo kërkoni ndonjë mënyrë të re.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të kjo e hënë është e bukur për dashurinë dhe për të sqaruar se çfarë nuk shkon në çift. Në punë ka ardhur koha të përballeni me të gjitha problemet për të ecur përpara.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Pasditja do të jetë më e mirë se mëngjesi për ndjenjat me Venusin duke u bërë mbështetëse. Në punë, vazhdoni të përpiqeni ashtu siç po bëni sepse jeni në rrugën e duhur drejt suksesit.