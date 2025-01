Shitjet në dyqanet kroate sot ranë me 50%, sipas shërbimit tatimor, pas një thirrjeje për bojkot nga shoqatat e konsumatorëve për të protestuar kundër rritjes së çmimeve.

“Tregtarët nuk e imagjinonin një revoltë të tillë,” tha me kënaqësi Josip Keleman nga sindikata e konsumatorëve Halo Inspektore, e cila filloi bojkotin. Për të mbështetur këtë lëvizje kishin thirrur edhe opozitën, sindikatat, disa ministra dhe disa personalitete.

Kryeministri i krahut të djathtë Andrej Plenkoviç vlerësoi se ky bojkot është një “mesazh i rëndësishëm dhe i qartë nga qytetarët që duan të monitorojnë dhe krahasojnë çmimet” me ato të vendeve të tjera. “Lëvizja (protesta) do të merret parasysh gjatë shqyrtimit të produkteve thelbësore, çmimet e të cilave janë të kufizuara,” tha ai gjatë një takimi të kabinetit. Në orën 16:00 me orën lokale, tregtarët e vendit kishin fatura nga 50% më pak shitje se në të njëjtën kohë të së premtes së kaluar, tha shërbimi tatimor në një deklaratë. Në Zagreb, vetëm një pjesë e vogël e klientëve blenë në supermarketin më të madh të kryeqytetit, i cili zakonisht është i mbushur me njerëz në këtë kohë,” zbuloi AFP.

“Tregtarët nuk do të vuajnë financiarisht, por ky është një mesazh i rëndësishëm, simbolik. Rritja anormale e çmimeve duhet të ndalet”, thotë Danko Horvat, një banakier në Zagreb, i cili vendosi të bëjë një grevë të tillë.

Organizatorët fajësojnë tregtarët se janë kryesisht përgjegjës për inflacionin, i cili arriti në 4.5% në dhjetor krahasuar me 2.4% mesatarisht në eurozonë. Megjithatë, disa ekonomistë paralajmërojnë se ndikimi i kësaj nisme do të jetë i vogël dhe thonë se rritja e çmimeve nuk është gjithsesi faktori kryesor i inflacionit. Kroacia, e cila u bashkua me eurozonën në vitin 2023, duhet të menaxhojë një sektor publik të bollshëm, një nga normat më të larta të TVSH-së në Bashkimin Evropian (25%), plakjen dhe një popullsi në rënie që ra nga 4.5 në 3.8 milionë në 25 vjet, shpjegojnë ata. . Paga mesatare në nëntor në Kroaci ishte 1366 euro.