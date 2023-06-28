RAMA URON BESIMTARËT MYSLIMANË: GËZUAR KURBAN BAJRAMIN 28/06/2023 58 Kryeministri Edi Rama ka uruar besimtarët myslimanë për festën e Kurban Bajramit. Ai postoi një foto të veçantë në facebook, të cilën e shoqëroi me mbishkrimin: “Gëzuar Kurban Bajramin”. BOTA “PUTIN NUK ËSHTË KRIMINEL LUFTE”, ORBAN: NËSE DUAM ARMËPUSHIM DUHET TË... 27/06/2023 GRUSHTI I SHTETIT NGA WAGNER, MINISTRJA GJERMANE: PUTIN PO SHKATËRRON VENDIN... 27/06/2023 ASTEROIDI GJIGANT I DREJTOHET TOKËS ME SHPEJTËSI, JA KUR PRITET TË... 27/06/2023 SHBA BISEDIME TË DREJTPËRDREJTA ME DIPLOMATËT RUSË PËR SITUATËN NË MOSKË 26/06/2023