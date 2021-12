Kryeministri Edi Rama ka dhënë mesazhin e tij për të rinjtë në ditën e tyre, 8 Dhjetori.

Me një video nga cepat më të bukur të kryeqytetit tonë dhe aktiviteteve më të rëndësishme artistiko-kulturore të viteve të fundit. Rama shprehet se Tirana në 2022 do të jetë Kryeqyteti Evropian i Rinisë.

“Mirëmëngjesi dhe me ditën që mbetet e re çdo vit, 8 dhjetori që i dedikohet vetëm të rinjve, e me Tiranën që në 2022-in do të jetë Kryeqyteti Europian i Rinisë, ju uroj një ditë të bukur”, shkruan ai në rrjetin e tij social Facebook.