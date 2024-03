A ka marrëveshjes mes maxhorancës e opozitës për ti kthyer normalitetin parlamentit duke plotësuar kërkesat për ngritjen e komisioneve hetimore

“Ne nuk kemi refuzuar e nuk kemi shkelur asnjë të drejtë për ngritjen e komisioneve hetimore. Refuzuam të votojmë iniciativa që në emrin e komisionit hetimor shkelnin kornizën e mirëpërcaktuar nga vendimet e Gjykatës Kushtetuese. Kanë kaluar disa muaj sa i takon reformës së komisionet zgjedhore është një praktikë që ka dalë nga kontesti i kohës që jetojmë dhe me mbarimin e afatit për ata gjëra që do të donim ti adresonim përmes një komisioni do ia lëmë në tryezë kuvendit. Nëse do të ketë të tjerë që do të duan të lënë porositë e tyre ti lënë. Nëse nuk ka vota do të bëjmë zgjedhje me ligjin ekzistues. Kaq e thjeshtë është ”