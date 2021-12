Prefektja e qarkut Shkoder Majlinda Angoni ka folur rreth situates se reshjeve te shiut dhe bores ne Shkoder. Prefektja shprehet se per momentin nuk ka problematika te theksuara dhe se Shkodra te pakten deri tani nuk rrezikohet nga permbytjet.

Per momentin disa zona jane pa energji elektrike per shkak te eres dhe reshjeve ndersa aksi problematik mbetet rruga e Qafe Thores qe lidh Shkodren me Thethin ku nuk keshillohet kalimi i mjeteve. Po ashtu nuk keshillohet kalimi edhe ne anen tjeter nga Mali i Shoshit qe serish eshte nje aks qe lidh Shkodren me zonat e Dukagjinit.

Po ashtu edhe ne aksin drejt Vermoshit nuk keshillohet levizja per shkak te bores.