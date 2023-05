Çmimet e avionëve po shpërthejnë, shumë mbi nivelet e inflacionit, pasi linjat ajrore përpiqen të përfitojnë nga një rigjallërim i kërkesës për udhëtime pas kohës së vështirë të pandemisë. Të dhënat nga firma e specializuar analitike Cirium tregojnë se çmimi mesatar për biletat e linjave ajrore në më shumë se 600 nga linjat më të njohura ndërkombëtare u rrit me 27.4% nga viti në vit në shkurt (që është muaji më i fundit për të cilin ka të dhëna). Kjo rritje shënoi të 15-in muaj radhazi me rritje dyshifrore. Kjo është një rritje në më shumë se dyfishi i niveleve të inflacionit në ekonomitë kryesore si SHBA dhe Evropa. Në mënyrë indikative, çmimi mesatar i klasit ekonomik për një fluturim transatlantik nga Londra në New York në shkurt u zhvendos në 434 dollarë, duke paraqitur kështu një rritje prej 23% krahasuar me muajin korrespondues të 2019-ës, pra para pandemisë. Çmimi mesatar përkatës për fluturimet nga New York-u në Singapor u rrit me 45% dhe nga Dubai në Frankfurt me 51%.

Ato mbulojnë dëmet e pandemisë

Një pjesë e konsiderueshme e rritjes së çmimeve i atribuohet, sipas pretendimeve të tyre, forcimit të çmimeve të karburanteve (pavarësisht se çmimi i naftës ka rënë ndjeshëm këtë vit) dhe inflacionit të kostove të funksionimit për shkak të rritjes së pagave. Dhe veçanërisht për linjat ajrore amerikane, dollari i fortë është një faktor shtesë rëndues. Gjithashtu, disa kompani po i rikthejnë dalëngadalë të gjitha linjat e tyre në funksionim të plotë, kryesisht për shkak të mungesës së stafit, me rezultat që kërkesa tejkalon ofertën. Por, është e qartë se shumica e kompanive thjesht po përpiqen të rikuperohen nga dëmi i pandemisë duke kontribuar kështu në të ashtuquajturin fenomen në rritje të “lakmisë”. Sipas të dhënave të IATA-s, industria ishte një nga humbësit më të mëdhenj të pandemisë me humbje të akumuluara që arrinin në 200 miliardë dollarë.

Kërkesa e lartë

Në fund të fundit, rritja shpërthyese e çmimeve të biletave nuk i ka penguar avionët të mbusheshin. Gatishmëria e konsumatorëve për të udhëtuar, edhe me këto çmime, konfirmon rimëkëmbjen dinamike të kërkesës për udhëtime gjatë vitit të fundit. Një fakt sigurisht që reflektohet në rikuperimin përkatës të performancës financiare të kompanive të sektorit. Që në vitin 2022, fitimet e 10 linjave ajrore më të mira në mbarë botën pritet të rriten në 6.3 miliardë dollarë, pas humbjeve prej 40 miliardë dollarësh në dy vitet e mëparshme. Kjo pasqyrë ka vazhduar edhe në tremujorin e parë, me perspektivë pozitive edhe për muajt në vijim, veçanërisht për periudhën kritike të verës.