Sëmundjet shumë të rënda, të tilla si Alzheimer ose sëmundjet e zemrës, do të trajtohen gjithashtu me neurone artificiale që do të integrohen në mikroçipa me përmasa infinite të vogla. E ardhmja e mjekësisë është ndoshta më spektakolare nga çdo fushë tjetër e ” futurologjisë “. Është ajo që ngacmon më shumë jo vetëm imagjinatën, por edhe shpresën. Për më tepër, sëmundjet shumë të rënda, si Alzheimer ose sëmundjet e rënda të zemrës , do të trajtohen në të ardhmen me neurone artificiale që do të integrohen në mikroçipe me përmasa infinite të vogla. Me këtë metodë kirurgët do të mund të vendosin dioda “bypass” në pjesë specifike problematike të trurit, duke rikthyer funksionimin normal të të gjithë organit. Po aq emocionues duket se është edhe zëvendësimi i kockave me ato artificiale, të cilat prodhohen në një printer 3D dhe mbi të gjitha janë skalitur në fosfat kalciumi. Ky material asimilohet nga trupi i njeriut dhe shfaq veti pothuajse identike me ato të kockave natyrale. Nëpërmjet printimit 3D mundësohet edhe krijimi i modeleve artificiale të tumoreve neoplazike, gjë që u mundëson mjekëve të provojnë trajtime alternative, operacione etj., duke ulur kështu mundësitë për dështime në trajtimin e pacientit si i tillë. Gabime mjekësore ~ Progresi teknologjik, duke ndjekur vizionin e shkencëtarëve dhe studiuesve, galopon duke prodhuar ide dhe shpikje, të cilat e bëjnë gjithnjë e më të padallueshëm kufirin ndërmjet të mundshmes realisht dhe fantashkencës.

Megjithatë, e ardhmja e teknologjisë së kujdesit shëndetësor mund të dalë nga gabimet mjekësore . Dhe ky nuk është një paradoks, por një parashikim i bazuar në të dhëna reale: Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se dëmi ekonomik i shkaktuar nga administrimi i medikamenteve të pasakta është në masën 41.4 miliardë euro në vit – pa përfshirë pagat e humbura, produktivitetin etj. Gjithashtu, veçanërisht në Bashkimin Evropian, humbja e jetëve për shkak të gabimeve në ilaçet e përshkruara nga mjekët dhe që merren nga pacientët çdo vit varion nga 60.000 deri në 131.000 vdekje. Në SHBA, përkundrazi, vlerësohet se 5% e njerëzve që vizitojnë një mjek për një problem shëndetësor largohen me një diagnozë të gabuar të gjendjes së tyre. Në praktikë, 12 milionë të sëmurë nga një lloj sëmundjeje po trajtohen për një tjetër. Rezultati është se, sipas studimit të fundit të disponueshëm nga Universiteti Amerikan Johns Hopkins, i fokusuar veçanërisht në këtë fenomen, deri në vitin 2016 në SHBA 250,000 vdekje në vit ishin për shkak të gabimeve mjekësore. Kjo do të thotë se diagnoza e gabuar dhe trajtimi i mëvonshëm është shkaku i tretë më i zakonshëm i vdekjes për amerikanët, pas sëmundjeve të zemrës dhe kancerit . Ndaj, të dhënat për ushtrimin e pamjaftueshëm dhe të gabuar të funksionit të tyre nga mjekët janë tronditëse dhe shkaktojnë reflektim intensiv, në radhë të parë në komunitetin mjekësor. Është e qartë se diçka duhet të ndryshojë në mënyrën se si ofrohen shërbimet mjekësore për publikun, diçka drastike duhet bërë për të minimizuar gabimet mjekësore të rrezikshme apo edhe fatale. Zgjidhja për këtë çështje kritike serioze është sjellë nga teknologjia dixhitale – dhe veçanërisht në të ardhmen e afërt. Të paktën kështu beson profesori i mjekësisë Ran Baliser, shefi i inovacionit dhe bashkëthemelues i Institutit Kërkimor Clalit në Izrael, i cili është i bindur se “30% e kujdesit mjekësor sot është tretur sepse nuk i shëron plotësisht pacientët.

Gjithashtu, 45% e ndërhyrjeve të nevojshme mjekësore nuk kryhen asnjëherë për shkak të ngarkesës së tepërt të mjekëve. Në të ardhmen, megjithatë, do të ketë një përmbysje strukturore. Pacienti nuk do të shkojë te mjeku. Në vend të kësaj, mjeku do të thërrasë pacientin, para se simptoma të shfaqet, veçanërisht në sëmundjet kërcënuese për jetën. Me fjalë të tjera, mjekët do të jenë në gjendje të parandalojnë sëmundjet, në vend që të luftojnë për t’i trajtuar ato pasi ato të ndodhin.” “Rezistenca e parashikuar” ~ Në thelb, Dr. Baliser pretendon se mjekët do të parashikojnë të ardhmen, e cila është një dëshirë dhe fantazi e vazhdueshme e shkencës, pothuajse si parazgjedhje. Përdorimi i mjeteve të menaxhimit të inteligjencës artificiale dhe të të dhënave të mëdha, bazuar në historinë individuale të një numri të pafund pacientësh,

Instituti Clalit i lartpërmendur mbulon 60% të qytetarëve të Izraelit si ofruesi më i madh i sigurimeve në vend dhe është një shembull tipik i një qasjeje të re ndaj Shëndetësisë, e cila do të vendosë theksin më të madh të mundshëm në parandalimin. Clalit grumbullon të dhëna në formë dixhitale, duke pasuruar vazhdimisht një bazë të dhënash të madhe nga spitalet publike, klinikat e specializuara, praktikat private, nga sistemi i recetës së barnave, laboratorët mikrobiologjikë, qendrat diagnostikuese etj. Në të njëjtën kohë, sistemi i Clalit përpunon të dhëna sociale dhe demografike, të cilat i lidh me të tjerat. “Në këtë mënyrë,” shpjegon Dr. Ran Baliser, “Unë mund të shikoj një dekadë prapa për të parashikuar se çfarë do të ndodhë pesë vjet nga tani.” Kriteret e parandalimit ~ Megjithatë, Clalit tashmë aplikon metodën e vlerësimit të nevojave me kritere informale dhe theksim në thelb. Për shembull, në vend që t’u kërkonte policave të bënin një vaksinë kundër gripit në bazë të moshës dhe rendit alfabetik, ai propozoi kriterin e cenueshmërisë epidemike. Ai bëri të njëjtën gjë me diabetin, duke zhvilluar një mjet krejtësisht të ri algoritmik për të kontrolluar para-diabetin. Duke kombinuar të gjitha sa më sipër, çdo mjek i lidhur me rrjetin e Clalit ka akses në të dhëna nga 70 zona të ndryshme për çdo pacient, shumë më tepër se çfarëdo qoftë njeriu. mendja mund të menaxhojë, pa ndërhyrjen e një kompjuteri. Gjithsesi, në një epokë ku Mjekësia do të ketë zgjidhje dhe automatizime të integruara gjerësisht të Inteligjencës Artificiale, të Mësimit të Makinerisë, etj., mjeku do të informohet si prioritet, me një lloj alarmi, se çfarë i duhet urgjent pacientit që thirret në kujdes. . Dhe kjo do të ndryshojë rrënjësisht perceptimin e Mjekësisë në tërësi, pasi do të arrihet një kthim në idealet alkimike – në mënyrë krejt paradoksale. Në atë kohë kur trajtimi ishte vetëm një pjesë e vogël e Mjekësisë, ndërsa kryesorja mbetej deshifrimi i sekreteve të vetë jetës dhe shtrirja e saj sipas dëshirës.