Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten argëtimi është i mirë, por nuk ia vlen t’ia kushtosh jetën një personi që e njeh pak, jo tani. Për sa i përket punës, kufiri i veprimit i lejuar nga yjet lidhet me një ndryshim detyre, me një kërkesë për përmirësim, por gjithmonë brenda qëllimit të asaj që bëni aktualisht ose në çdo rast të sigurisë suaj.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten në raste të caktuara do të jetë e nevojshme të rishikoni disa nga qëndrimet tuaja ose ndoshta të korrigjoni idenë që keni për dashurinë. Nëse jeni në një lidhje për një kohë të gjatë, do të duhet të jeni të qetë në qasjen ndaj të tjerëve. Sa i përket punës, do të jetë e vështirë të qëndroni kot në vjeshtën e ardhshme.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten gjithçka mund të përmirësohet. Këto kalime do të japin rezistencë më të madhe fizike dhe ndjeshmëri të madhe. Duhet të keni largpamësi, por mos u përpiqni me çdo kusht të rregulloni ato marrëdhënie që tani janë shumë të konsumuara për t’u jetuar. Për sa i përket punës, do të jeni të zënë duke menduar dhe organizuar rikuperimin.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten nëse nuk e lini veten të trembeni shumë nga mundësia për të qenë të lumtur, do të zbuloni se çdo moment i javës është i mirë për ta bërë personin që doni të kuptojë se sa i rëndësishëm është ai ose ajo për ju. Për sa i përket punës, ju do ta hidhnit në peshqir dhe në vend të kësaj, përmirësimet do të vijnë në një kohë të shkurtër.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten mund t’i bëni vetes dhe zemrës suaj një dhuratë duke u përpjekur t’i përkushtoheni jetës tuaj emocionale me më shumë disponueshmëri dhe interes. Për sa i përket punës, në shkurt do të ketë lajme të mira për sa i përket sektorit të miqësisë. Për sa i përket punës, kush ikën do të ketë sukses.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten fazë e diskutueshme por jo e pamundur për t’u zbardhur. Venusi përballë flet qartë. Mundohuni të mos mbingarkoni mosmarrëveshjet gjatë pjesës qendrore të javës. Kur vjen puna te puna, merrni pak kohë për të reflektuar! Gjithçka duhet të trajtohet me kujdes.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten nëse jeni duke kërkuar për një shpirt binjak ose nëse tashmë keni një person në horizontin tuaj, mos e mbivlerësoni, mund të gaboheni. Për sa i përket punës, çdo lloj mosmarrëveshjeje, mosmarrëveshjeje, çështje juridike duhet të mbyllet pa lëkundur ujërat shumë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten Afërdita ka nisur një tranzit të rëndësishëm i cili lidhet mjaft mirë me atë të Saturnit, tani do të jetë shumë më e lehtë të harrosh të shkuarën nëse ka pasur probleme. Për sa i përket punës, qielli të jep një dozë të mirë kurajo shtesë nëse duhet të prezantosh një projekt.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten java fillon me disa dyshime, asgjë serioze, thjesht dëshironi të argëtoheni, bëni diçka të këndshme me personin që doni. Për sa i përket punës, një zhvillim i qartë pozitiv në të gjithë situatën. Janari duket i rëndësishëm për të rifilluar një diskutim të ndërprerë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten Mërkuri që kalon në shenjën tuaj flet për situata të lidhura me punën që duhet të përballeni, të cilat mund t’i heqin kohë dashurisë. Për sa i përket punës, këtu janë yjet padyshim të favorshëm, mund të përjetoni emocione vërtet të sinqerta, Afërdita është e shkëlqyer në janar.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten ditët e mesjavës mund të jenë veçanërisht të përshtatshme për aventura romantike, do të keni një Venus të favorshme nga shkurti për shumë javë. Për sa i përket punës, nga njëra anë këta planetë ofrojnë mundësinë e shprehjes së plotë të talentit tuaj krijues, nga ana tjetër nxisin mbylljen e lidhjeve profesionale që ju kanë lodhur.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten periudha e ardhshme karakterizohet gjithmonë nga pozitiviteti maksimal, do të jetë shumë ndryshe nga ajo që keni përjetuar në dhjetor. Për sa i përket punës, këto ditë do të merrni një lajm të mirë!