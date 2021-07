Jeans Stoltenberg, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, do të zhvillojë ditën e sotmë një vizitë ku do të vizitojë KFOR-in, misioni i NATO-s në Kosovë.

Stoltenberg do të takohet me komandantin e KFOR-it, Franco Federicin dhe drejtorin e Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-s, Frank Best.

Përvec takimeve me forcat e KFOR-it, Stoltenberg në axhendën e tij një takim me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti dhe presidenten Vjosa Osmani.