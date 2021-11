Në stadiumin “Loro Boriçi” në Shkodër është organizuar gara me biçikleta mes fëmijëve të kopshteve të qytetit. Kjo garë e cila është kthyer në traditë tashmë që organizohet nga Qendra Kulturore e fëmijëve “Kujtim Alija” në bashkëpunim me bashkinë Shkodër dhe kopshtetet e qytetit ka si qëllim nxitjen e lëvizjes me biçiklete si dhe të afrojë më shumë fëmijët me aktivitetet fizike shprehet Agim Trashani përgjegjës i sportit në Qendrën Kulturore te fwmijeve në Shkodër…

Ndër vite numri i fëmijëve të cilët bëhen pjesë e këtij aktiviteti ka ardhur në rritje…

Në përfundim juria shpalli çmimet fituese të tre vendeve të para në dy kategoritë atë të vajzave dhe të djemve.