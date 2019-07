Fëmijët e shkollës speciale “3 dhjetori” këtu në qytetin e Shkodrës janë të parët që do të përfshihen në projektin “Miqtë e rinj të Taraboshit”. Ky projekt është I mbështetur nga Bashkia Shkodër, The Door Albania dhe bashkëpunëtor të tjerë. Kastriot Faci, drejtues I The Door Albania regon se ky projekt synon të afrojë të rinjtë me natyrën përmes aktiviteteve sportive por jo vetëm.

Grupi I fëmijëve që filluan trajnimin do të jenë pjesë e Klubit Taraboshi Shkodër.

Projekti “Miqtë e Taraboshit” është një projekt që realizohet pas shumë vitesh në qytetin e Shkodrës për të sjellë më pranë të rinjtë me natyrën e për të rritur kështu sensibilizimin e të rinjve në mbrojtje të mjedisit.