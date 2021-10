Rapsodi I mirënjohur Fran Kodra ka promovuar librin “Një jetë me këngë”. Në këtë libër me 650 këngë, autori ka përmbledhur krijimtarinë e viteve si rapsod por jo vetëm ndërsa thotë se ky botim përfaqëson kontributin e tij për vite me radhë në folklorin shqiptar.

Zija Vukaj, kryetar I Shoqatës së Shkrimtarëve në Shkodër e ciëlson librin “Një jetë me këngë” si një dokuentacion I krijimtarisë së rapsodit Fran Kodra.

Për kompozitorin Zef Çoba, ky libër përcjell vlera unike të folklorit ndërsa vlerëson origjinalitetin me të cilin ka punuar këngët Fran Kodra.

Të pranishëm në këtë aktivitet kulturor ishin personalitete të artit dhe letërsisë në Shkodër të cilët vlerësuan rapsodin Fran Kodra për botimin e librit “Një jetë me këngë”