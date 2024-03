Shqipëria nuk e nis aspak mirë miqësoren ndaj Kilit. Fillimisht në minutën e 19-të, kilianët do të kalonin në avantazh me një gol të shënuar nga Eduardo Vargas, pasi në fakt mori një pasim me dorë nga shoku i tij në hyrje të zonës.

Ndersa ne minuten e 80 Kili dyfishoi rezultatin me sulmuesi i cili sapo u fut ne fushen e blerte ne vendin e Alexis Sanchez. 90+2′ Kili gjen edhe golin e tretë me Davila.