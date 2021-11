Për kryeministrin Edi Rama, Shqipëria nuk do të ketë kurrë kampe emigrantësh.

Deklarata e kreut të qeverisë, u bë pak mbledhjes me krerët e degëve të PS-së, ku Rama iu përgjigj interesit të gazetarëve lidhur me lajmin e publikuar sot në ‘The Times’, sipas së cilës, Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar negociata me qeverinë shqiptare për të ngritur një kamp azilantësh.

“ Shqipëria s’do të ketë kurrë kampe emigrantësh. Nuk do jemi nga ato vende që do kenë kampe emigrantësh” eshte shprehur Rama.