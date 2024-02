Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten në dashuri ju pret një ditë në rënie, përpiquni të shtrëngoni pak më shumë dhëmbët, në mars do të zgjidhen shumë çështje. Mos u shqetëso, duroni më shumë. Për sa i përket punës, disa ndryshime mund të jenë në horizont.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten do jeni duke pritur për ditën e duhur për të folur për ndjenjat. Edhe në punë, projektet e rëndësishme mund të përjetojnë shumë zhvillime pozitive. Qëndroni të përqendruar dhe në rrugën e duhur.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten dashuria do të duhet të presë edhe pak para se t’ju kënaqë plotësisht, duhet ende shumë durim. Për sa i përket punës, mos u shqetësoni, së shpejti do të shpërbleheni për përpjekjet e bëra kohët e fundit, por jo vetëm.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten përpiqu të mos zemërohesh për asgjë, edhe nëse nuk është e lehtë të kuptosh plotësisht disa çështje të zemrës. Për sa i përket punës, do të duhet të bësh të pamundurën për të dalë nga një ngërç në të cilin keni përfunduar.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten pozicioni i Venusit këto ditë është mjaft neutral, nëse një histori nuk funksionon mund ta lini mënjanë (në disa raste njëherë e përgjithmonë). Kontakte, mundësi dhe propozime të reja për ata që punojnë vetë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten situata e përgjithshme përsa i përket ndjenjave nuk është aspak fantastike. Gjithsesi do mund të rikuperoni pozitivitetin duke iu përkushtuar punës, rikuperimi i së cilës duket më i sigurt se sa pritej.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten ju pret një qiell i rëndësishëm për dashurinë, por kushtojini vëmendje bollëkut të fundjavës. Mos e teproni më shumë më gjëra të tepërta. Për sa i përket punës, përpiquni të jeni të përqendruar, nuk ka kuptim të bëni hapa të gabuar tani.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten këtë fundjavë kalimi i Venusit dhe Hënës do të favorizojë dashurinë në të gjitha aspektet e saj. Zgjedhje të rëndësishme për jetën tuaj profesionale në horizont.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten mund të ketë disa dyshime të vogla në lidhje me marrëdhëniet që duhen mbajtur me të afërmit, miqtë dhe familjen. Mundësi të mira përpara nëse keni një punë në gatishmëri. Qëndroni dhe vazhdoni për aq kohë sa të mundeni.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten nëse ka një bisedë për të bërë, do t’ju duhet t’i qaseni me shumë kujdes në mënyrë që të dilni fitimtar. Mos u tërhiqni nga asgjë që gjithqka të shkoi për së mbarë. Kur vjen puna ata që presin një promovim nuk do të duhet të presin gjatë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten është e rëndësishme të keni një marrëdhënie të qëndrueshme, por gjithashtu është e rëndësishme të përpiqeni të mos përfundoni në rutinën e përditshme. Mundësi të rëndësishme do të shfaqen në të ardhmen e afërt.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten nëse keni dy histori në duar, do t’ju duhet të bëni një zgjedhje para se t’i humbni të dyja. Periudhë e mirë për punë, afrohuni me njerëzit që ju interesojnë më shumë dhe punoni shumë.