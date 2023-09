Shoqata e Bukës Pastiçerisë dhe Brumërave ka ngritur shqetësimin për mungesën e fuqisë punëtore pasi nuk ka mjaftueshëm bukëpjekës. Përmes një postimi në Facebook, kjo shoqatë njofton se po shohin mundësinë për të rekrutuar punëtorë nga India dhe për t’i sjellë në vendin tonë që të punojnë në furrat e bukës dhe pastiçeritë.

Për këtë, shoqata njofton se ka zhvilluar një takim me përfaqësues të kompanisë ndërkombëtare ABC HR, me seli të korporatës në Dubai dhe me zyra operative në Indi, që ka objekt të punës prurjen e fuqisë punëtore në vendet e tjerë.

Sipas shoqatës, kjo kompani ka një bazë të dhënash me mbi 60,000 punëtorë cilësorë, të cilët janë të gatshëm të punojnë në Europë me kontrata afatgjata. Ndërkohë që, gjatë takimit fokusi u vu te procedurat organizative, teknike e financiare që duhen për rekrutimin e punonjësve.

"Tek të gjithë ne ndihet mungesa e fuqisë punëtore, veçanërisht e specialistëve të bukës, pastiçerisë, dhe brumërave.

Me kërkesën tonë, më drejtuesit e Kompanisë dhe përfaqësuesit e saj në Shqipëri, u organizua një takim specifikisht për trajtimin e procedurave organizative, teknike e financiare që duhen për rekrutimin e punonjësve", shkruan shoqata.

Vështirësitë kryesore në këtë sektor hasen veçanërisht te mungesa e specialistëve të bukës, pastiçerisë dhe brumërave, ndërkohë që kjo situatë ishte paralajmëruar edhe vitin që shkoi nga shoqata.