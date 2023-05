Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Bëhuni gati sepse këtë fundjavë mund të përjetoni emocione të mëdha. Në punë, nëse mundeni dhe dëshironi, zgjidhni të vetëpunësoheni edhe sepse planetët ju mbështesin.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten, dilni përpara në dashuri sepse kjo është koha e duhur për t’u vënë re dhe për të përjetuar emocione të bukura. Në punë do ketë ndryshime por pozitive. Tani ndiheni më të sigurt në veten tuaj.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Fundjava do të jetë një kohë e shkëlqyer për dashurinë, kështu që nëse mund të organizoni diçka të veçantë, si një udhëtim jashtë qytetit. Në punë favorizohet puna në grup. Çdo paranojë që keni ende në kokën tuaj për traumat e së kaluarës duhet të kapërcehet.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në dashuri do të ishte më mirë të bënit kujdes ndaj provokimeve të partnerit. Për sa i përket sferës së punës, fillon një fazë e re rikuperimi dhe nuk duhet të dorëzoheni tani. Diçka nuk shkon ashtu siç do të dëshironit, por do të shihni që gjithçka do të rregullohet së shpejti.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten, nëse jeni në çift me një Dash ose një Shigjetar, atëherë do të jeni të favorizuar nga yjet. Largoni frikën në punë, kjo është koha për të rrezikuar për atë që dëshironi.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Bëhuni gati sepse takimet e reja janë afër dhe mund të kthehen në diçka të veçantë. Një lajm interesant po vjen në punë. Më në fund ka ardhur një moment pozitiv.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri përpiquni të qëndroni të qetë edhe gjatë diskutimeve, përndryshe rrezikoni të hapni kutinë e Pandorës. Në punë ka përmirësime dhe në qershor, kur Afërdita nuk është më përballë, do të vijë kthesa e vërtetë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten, ka ardhur koha në dashuri për të bërë zgjedhje të rëndësishme, veçanërisht nëse i keni të dyja këmbët në dy këpucë për një kohë të gjatë. Në punë, shmangni gjithmonë shikimin pas.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Lajme të mira vijnë për ndjenjat me hënën e favorshme së bashku me Venusin dhe Jupiterin. Në punë së shpejti do të mund të nisni një projekt të ri dhe stimulues. Nga ana tjetër, vera po vdes, por duhet të jeni largpamës dhe të filloni të organizoheni në funksion të rinisjes së vjeshtës.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri gjithçka do shkojë mirë dhe të premten do të mund të përjetoni një ditë me emocione të pastra. Në punë tregohuni të qetë dhe të arsyeshëm. Mos i hidhni gjithçka vetëm sipas dëshirës. Disa gabime dhe keqkuptime ndodhin gjithmonë, si në punë ashtu edhe në jetën private, por duhet të jeni më diplomatikë dhe më pak kokëfortë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten, ka disa polemika në dashuri, por do të ketë një mënyrë për t’u sqaruar me partnerin. Në punë, kuptoni plotësisht atë që dëshironi dhe lëvizni në përputhje me rrethanat.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Në dashuri ka nevojë për të sqaruar gjërat edhe sepse jeni ndjerë paksa i lënë pas dore kohët e fundit. Ka qenë një javë e vështirë në punë, por tashmë të premten do të jeni në gjendje të relaksoheni pak dhe keni shumë nevojë për të.