Sarah ka diskutuar me Einxhel në lidhje me nominimet dhe se cili nga banorët mund të largohet nga shtëpia.

Duke qenë se Einxhel është në nominim bashkë me Beniadën dhe Iliri me Sabianin,Sarah shprehet se midis tyre shtëpinë e “Big Brother” e lë Beniada dhe Sabiani.

“Jam midis Sabit dhe Benit,ti nuk largohesh.Unë mendoj se ti do të shkosh deri në finale,sinqerisht.Je një nga banorët e rinj më aktiv dhe e luan lojën tamam.Bën debate,i thua gjërat siç janë,nuk ta përton për asgjë.Di të artikulosh shumë mirë.Nëse do më binte pyetja cilin nga banorët do të coje në finale me shumë bindje do të thoja emrin tënd”-tha ajo.