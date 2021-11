Granit Cana ka dhënë një intervistë ekskluzive pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, ‘Big Brother Vip’.

Pasi foli për situatën e krijuar mes tij dhe Fifit dhe marrëdhënien që ka me ish partneren e tij jashtë, Graniti i pyetur se me cilën prej vajzave do të flirtonte brenda shtëpisë tha se do ta bënte me Semin!

Arsyeja është se ka kaluar shumë kohë me të, i pëlqen tipi dhe pamja e saj e jashtme, ndërsa më tej deklaroi se Semi Arjola dhe Sheila e kanë provuar në disa situata duke dashur që të bëjnë Fifin të ndihet keq.

Nëse nuk do të kishe krijuar atë lloj situate me Fifin mendon se do të flirtoje me ndonjë prej vajzave të tjera?

Graniti: Me Semin, nëse s’do kishte kisha punën me dashurën jashtë. Kemi ndenjtë më së shumti së bashku dhe në pamje sigurisht dhe tipin. Semi, Arjola, Sheila kanë provokuar me mua. Ka qenë shkaku për me arrit qëllimin me u ndje Fifi keq. Por gjithsesi zemra ishte jashtë!