Në ambientin e Hotel Colosseo “Vertigo Wine” kompania prestigjoze e vererave ne treg ka shtruar darken e degustimit per te prezantuar nje pjese te etiketave qe perfaqeson kjo kompani per restoracionet e veriut dhe kryesisht te qytetit te Shkodres.

Somalieri Ilir Lagji u shpreh se “Vertigo” sjell ne treg etiketat me te mira italiane , franceze, argjentinase , amerikane ku perzgjedhja e tyre bazohet mbi kerkesat e tregut konsumator dhe kulinarise se Shqiperise nga ekipi I somaliereve.

Gjithashtu ai shprehet se dhe me mbeshtetjen e distributorit te tyre te veriut Zhejani do zgjerohen dhe do krijojne bashkepunime me te thella me bizneset e bareve dhe restoranteve te Shkodres.

Perfaqesuest e restoranteve dhe bareve me prestigjoze te qytetit te Shkodres ishin te pranishem kete mbremje degustimi ku u njohen me disa nga etiketat me te mira qe perfaqeson kjo kompani dhe te kene mundesine perzgjedhje per tjua sherbyer klienteve te tyre.