Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën do i afroheni një tetori që premton të jetë plot iniciativa, por edhe angazhime dhe përgjegjësi. Do të ketë çështje për të zgjidhur në shtëpi, vështirësi ekonomike apo ligjore, burokratike. Do të duhet të keni shumë durim për të përballuar gjithçka, edhe në dashuri.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën duhet të përfitoni nga qartësia dhe forca që do t’ju fusë Hëna për të folur qartë me partnerin dhe me ata që nuk mendojnë si ju. Afërdita përballë tashmë mund t’ju sjellë disa provokime, përpiquni t’i lini ato të rrëshqasin mbi ju. Kujdes i dyfishtë në punë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Edhe pse është një periudhë stimuluese, plot projekte dhe ide të reja dhe një dëshirë e madhe për të ndryshuar dhe për t’u përfshirë në punën tuaj, të hënën mund të nervozoheni lehtësisht. Hëna në disonancë do t’ju bëjë të humbni durimin, veçanërisht nëse keni disa pengesa. Në dashuri keni nevojë për shumë vëmendje.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën mund të rritet shqetësimi në shtëpi, për fëmijët, familjen. Marsi në shenjën tuaj ju jep forcë të madhe e cila megjithatë mund të kthehet në nervozizëm, nervozizëm apo edhe zemërim. Sidomos rreth të mërkurës do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje reagimeve tuaja.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën duhet të bëni pak kujdes në dashuri. Në këtë moment puna mund të ketë përparësi mbi gjithçka tjetër dhe mund të lindin tensione mes çiftit. Kujdes i dyfishtë për ata që punojnë shumë dhe rrezikojnë të kthehen në shtëpi të lodhur dhe nervozë dhe të lëshojnë avull në shtëpi.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën do të duhet të ndaloni dhe të filloni të vendosni në rregull gjithçka që është revolucionarizuar dhe ngatërruar kohët e fundit. Në verë pati disa ndryshime dhe tani duhet të merrni masa. Mos e lini pas dore dashurinë dhe dashurinë familjare, ato janë të rëndësishme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën do t’ju duhet të bëni një përpjekje për të rifituar qetësinë, edhe nëse kohët e fundit ju gjej duke u grindur rregullisht me dikë. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të përqendroheni në mirëqenien tuaj fizike, duhet të rifitoni më shumë forcë!

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Po kaloni një periudhë shumë interesante. Idealja do të ishte të angazhoheshit në diçka për të cilën jeni vërtet të pasionuar. Rreziku që mund të përballeni tani është të ndiheni të kujdesshëm kur përballeni me projekte që janë të arritshme, por që mund t’ju duken të pakapërcyeshme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Kohët e fundit kanë ndodhur disa gjëra që ju kanë bërë të ndiheni keq. Ndoshta dikush ju ka zhgënjyer, nuk ju ka dhënë atë që meritonit. Përballë Jupiterit imponon angazhim, do t’ju duhet të zgjidhni disa çështje të pazgjidhura, edhe nëse ju mungojnë siguritë që ju nevojiten.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Dita e hënë do të keni forcë të madhe për këtë ditë. Natyrisht, është gjithmonë ajo përballë Marsit që të bën të acarohesh, veçanërisht nëse je në një mjedis të ri ose nëse dëshiron të nisësh një projekt të ri, por je i bllokuar nga dikush.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Premtojnë ditë interesante, sidomos në punë. Fatkeqësisht, në dashuri do të ketë disa vështirësi. Nëse ka njerëz provokues do të dëshironi të largoheni, të distancoheni. Kini kujdes me marrëdhëniet e krijuara së fundmi, veçanërisht nëse ka disa keqkuptime me partnerin.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Periudha e bukur e karakterizuar nga intuita të rëndësishme, ide të mira. Me siguri nuk ju mungon guximi. Ju vetëm duhet të jeni të rrethuar nga njerëz që ju frymëzojnë për veprim, keni aleatë të besuar. Në punë diçka përmirësohet, por do ju duhet të luftoni për të imponuar idetë tuaja. Mos e lini pas dore dashurinë.