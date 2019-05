Komedia “Një kryeministër kapet mat” eshte vene ne skenen e Pallatit te Kultures Dede Ndue Lazri ne Lezhe te skenaristeve Italian Carlo & Enrico Venzina.

Komedia u mireprit mjaft bukur nga publiku lezhjan. Ndersa Komedia flet per trazirat e kohes qe ndodhet edhe vendi yne, dhe kjo tregon mjaft mire anen tjeter te politikaneve si ne shqiperi ashtu edhe jashte.

Aktoret e rinj por mjaft te talentuar, tregojne emocionet qe perjatuan ndersa shprehin emocionet e tyre per secilin rol qe kishin.

Drejtori i Turizmit, Kultures dhe Sportit ne Bashkine e Lezhes Ardian Laci thote se mbeshtetja ndaj ketyre talentave nuk do te mungoje, ndersa premtoi per publikun qe do te kete me shume shfaqje te tilla.

Shfaqia u mireprit mjaft kendshem edhe nga nje publik i ngrohte, ku nukik munguan duartrokitjet per nje kase te re aktoresh, ku fale regjisorit Alket Bushi do te sjellin shume Komedi dhe Drama te tjera.