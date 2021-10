Është mbyllur me rezultatin 0 me 2 ndeshja klasike e futbollit shqiptarë Vllaznia –Tirana. Miqë kalojnë në avantazh që në minutën e 25 me një gol të Xhixhës.

Në minutën 71 Tirana ndërshkohet me karton të kuq dhe bardheblutë mbesin me 10 lojtarë. Por pavarësisht kësaj Tirana në minutën e 78 shënon golin e dytë.

Kështu Tirana mban vendin e parë me 17 pikë ndërsa Vllaznia mbetet në mesin e tabelës me vetëm 9 pikë.