Eu.mostwanted ka publikuar një listë me emrat e personave më të kërkuar nga EUROPOL dhe në këtë listë kurrsesi nuk mund të mungonin edhe shqiptarët. Katër shqiptarë të moshave të ndryshme janë të kërkuar për vrasje dhe plagosje në Shqipëri por edhe vende të Europës.

1)Aleks Burreli

Më datë 23.06.2016, rreth orës 2210 në Ayia Napa i arratisuri dhe një bashkëpunëtor i veshur me kapuç hynë në një restorant dhe duke përdorur pistoleta dhe automatikë vranë tre persona (një biznesmen, një oficer policie dhe gruan e tij në prani të dy fëmijë të mitur) dhe plagosën rëndë një polic të dytë dhe një person tjetër të pranishëm në vendngjarje. Gjithashtu nga shkëmbimi i të shtënave me armë zjarri është qëlluar dhe vrarë në vend bashkëpunëtori i të arratisurit. I arratisuri është larguar nga vendi i ngjarjes me një makinë e cila më pas është gjetur e djegur. Gjithashtu në një fazë paraprake personi në fjalë komplotoi për të kryer vrasje të tjera në Qipro si pjesë e të njëjtit rrjet krimi që organizoi vrasjen në Ayia Napa.

2)Valon Azemi

I kërkuari është dënuar me 10 vite burg për vrasje. Në vitin 2007, pas një mosmarrëveshjeje të mëparshme verbale me një burrë në një klub muzikor të Pragës, ai përdori armën e mbajtur në mënyrë të paligjshme dhe qëlloi vazhdimisht në drejtim të atij personi. Viktima është goditur një herë në kokë dhe tre herë në gjoks. Këto lëndime i shkaktuan vdekjen. Ndaj tij autoriteti gjyqësor kompetent në Republikën Çeke lëshoi fletarrest evropian.

3)Edinjo Pulti

“FAST Luksemburgu është në kërkim të Edinjo PULTI-t, i cili dyshohet për tentativë vrasje më 02 gusht 2020 rreth orës 20:55. në mes të qytetit të PETANGE. Në këtë rast janë përfshirë disa persona dhe hetimet janë duke u zhvilluar nga një gjyqtar hetues nga Luksemburgu dhe Departamenti i Krimeve për Krimet kundër Personave. Autori i dyshuar Edinjo PULTI ka përdorur një thikë për të goditur disa herë dy burra. Viktima kryesore është goditur në pjesën e barkut dhe është plagosur rëndë. Dy bashkëpunëtorë të tjerë tashmë mund të arrestohen për këtë çështje. Më 25 janar 2021, një urdhër-arresti evropian dhe një urdhërarresti ndërkombëtar u lëshuan kundër Edinjo PULTI.

4)Aldo Iamandi

FAST LUXEMBURG është në kërkim të Aldo IAMANDI, i cili dyshohet për tentativë vrasje më 24 nëntor 2020 rreth orës 22.30. në qytetin e REMICH. Autori i dyshuar Aldo IAMANDI ka qëlluar me pistoletë dhe ka plagosur rëndë një viktimë. Që kur është larguar nga vendi i krimit nuk dihet vendndodhja e tij. Më 11 shkurt 2021, u lëshua një urdhër-arresti evropian dhe një urdhër-arresti ndërkombëtar. Duhet përmendur se i dyshuari ende mund ta posedojë armën e tij të zjarrit. 1. PËRDITËSIM (28 Prill 2021) : Hetimet kanë vërtetuar se i arratisuri jetonte në Belgjikë (Bruksel) në vitin 2020 dhe përdorte automjetin Mercedes G AMG atje. 2. PËRDITËSIM (27 korrik 2021): Sipas disa raportimeve të shtypit shqiptar si dhe informacioneve në faqe interneti, i arratisuri dyshohet se është autori i një krimi në Tiranë më 24.07.2021, ku mbetën të plagosur rëndë dy persona nga plagët me armë zjarri.