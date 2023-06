Presidenti serb Aleksandër Vuçiç ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në takimin që BE mund të ndërmjetësojë mes tij dhe Kurtit në Bruksel. Ai tha se është e pakuptimtë të flasë me kryeministrin e Kosovës.

“Unë e konsideroj të pakuptimtë të flas me një person që nuk është i gatshëm të flasë”, tha Vuçiq për gazetarët në Beograd.

Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, ka ftuar Kurtin dhe Vuçiqin në një takim që është thënë se do të mbahet javën e ardhshme.